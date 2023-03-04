ماذا قال مدرب أونجيه عن حادثة شتي؟

تحدث مدرب أونجيه الفرنسي، عبد العزيز بوحزامة عن حادثة الدولي الجزائري ولاعب النادي إلياس شتي المتهم في قضية تحرش جنسي.

وقال بوحزامة خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة مونبوليه غدا الأحد:" هذا الواقعة، حدثت في إطار شخصي، بالسة له لا يوجد شيء سيء فهو يتحمل تماما مسؤولية ما حدث".

و أضاف وفق التصريحات التي نقلها موقع " واست فرانس" : " مايصعب عليه ما يقال حوله(في الصحافة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي) ،وهو الذي يحظى بتقدير خاص في المجموعة، من المألوف إلقاء اللوم على الناس لكننا في النادي لا نتأثر".

وأردف المدرب: " شتي تدرب بشكل عادي يوم الجمعة، وإذا كان عليه أن يكون أساسي وهو يشعر بأنه جاهز لا توجد أي مشكلة".