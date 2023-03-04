تدشين ثالث أكبر سفينة لقطاع الصيد

تم تديشن اليوم السبت، ثالث أكبر سفينة في تاريخ قطاع الصيد الجزائري مخصصة للصيد في أعالي البحار.

وقال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، كان رفقة وزير النقل، كمال بلجود، على مستوى ميناء الجزائر، في إن الهدف من إنشاء هذا النوع من السفن جاء بغرض تحيين أسطول بحري مهيأ للصيد في أعالي البحار تعزيزا للأمن الغذائي في شقه الخاص بقطاع الصيد البحري.

وأضاف الوزير أن الجزائر تمكنت من رفع حصتها في التونة الحمراء من 1655 طن إلى 2023 طن في السنة الماضية، مبرزا هدف الوزارة المتمثل في رفع معدلات انتاج سفن الصيد الجزائرية للصيد في مياه دولية أخرى.

كما عبر وزير النقل كمال بلجود عن وجوب تقديم الدعم الكافي لعائلة الصيادين بمحتلف فئاتهم، كما ذكر بتخصيص قطعة أرض كبيرة لفائدة مؤسسة "كوريناف" ببجاية حتى تقوم بعملية اصلاح وبناء السفن.

يٌذكر أن السفن الكبيرة التي يبلغ حجمها 35 متر، تم بنائها بميناء الصيد البحري بزموري ببومرداس على يد مؤسسة "كوريناف" بكفاءات جزائرية، وأنها سلمت سفينتين من نفس النوع في السنة الماضية خدمة للقطاع.