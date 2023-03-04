منتخب النيجر يفتقد لقائده قبل مواجهة " الخضر"

كشف الاتحاد النيجري لكرة القدم، عن قائد منتخب بلاده لن يكون حاضرا أمام المنتخب الجزائري، لحساب الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسيكون منتخب النيجر سيكون محروما من خدمات، متوسط الميدان يوسف أومارو أليو، المعروف بإسم " بالي".

ووفق المصدر ذاته، فإن اللاعب الذي ينشط في صفوف اتحاد المنستير التونسي تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة خلال مواجهة كأس الاتحاد الإفريقي التي فاز بها النادي في لوبومباتشي ضد تي بي مازيمبي.

وسيضطر " بالي"، للإبتعاد عن الميادين لمدة تترواح ما بين أربعة وستة أسابيع.

وسيكون مدرب منتخب النيجر، الفرنسي جون ميشال كفالي في وضعية صعبة، إذ سيفتقد لخدمات بعض اللاعبين الذين سيتواجدون مع منتخب أقل من 23 عاما، المعنيين بمواجهة مزدوجة وحاسمة أمام السودان وذلك من أجل إقتطاع تأشيرة نحو كأس أمم إفريقيا لأمم للفئة ذاتها.