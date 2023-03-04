تعرّف على تجربة البديل الاضطراري في " البريميرليغ"

قدمت رابطتا الدوري الإنجليزي لكرة القدم واللاعبين المحترفين، خطابًا مشتركًا لمشرعي كرة القدم، أعربتا فيه عن دعمهما المتواصل لإجراء تجربة البديل الاضطراري في حالات الإصابة بالارتجاج في المخ بالملاعب، وفق ما جاء عبر موقع " الجزيرة. نت".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA Media) أنه رغم دعم كافة اتحادات المملكة المتحدة للفكرة، فإن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) المسؤول عن تعديلات قانون اللعبة رفضها خلال اجتماعه الأخير الذي عقد في ويمبلي في جانفي الثاني الماضي.

وكان منتدى دوريات العالم واتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو) قد خاطبا (إيفاب) مطالبين بالتغيير خلال الاجتماعي السنوي لمجلس الاتحاد الدولي المقرر في العاصمة البريطانية لندن غدا السبت. كما دعت رابطتا الدوري الإنجليزي واللاعبين المحترفين، إلى مراجعة القرار أيضا واعتماد البديل الاضطراري في المباريات الرسمية.

وشارك في توقيع الخطاب أطباء أندية الدوري الإنجليزي الذين قدموا دعمهم للتجربة.

ويعقد المجلس الدولي اجتماعه السنوي لمناقشة وإقرار تعديلات قانون كرة القدم خلال مارس، على أن تطبق في بداية الموسم التالي على مستوى العالم، وذلك حتى تأخذ الفرق والمنتخبات فترة مناسبة لمعرفتها والتدريب عليها.

علما بأن المجلس الدولي لكرة القدم هو المسؤول الأول والأخير عن قانون اللعبة وأي تعديل عليه وليس الفيفا.

وتأسس المجلس الدولي لكرة القدم عام 1886 أي قبل الفيفا بـ 18 عاما، ويتكون "إيفاب" من 5 اتحادات هي: الاتحاد الدولي "فيفا" واتحادات إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا وويلز، وهي الاتحادات المؤسسة للفيفا.