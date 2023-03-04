بورتري للفقيد الشيخ أمحمد بلحوت

على أثر رحيل الشيخ أمحمد بلحوت عميد الائمة يوم امس الجمعة والذي سخر حياته في التربية والتعليم، و لم يتوقف يوما عن أداء رسالته الدينية والعلمية التي تلقفها من عائلته المتجذرة في هذا المضمار النوراني والقرآني.

تناولت إذاعة المدية التي سبق وان قامت بتكريمه منذ ثماني سنوات حياة ومسار الشيخ في بورتريه خاص على صفحتها الرسمية

الإمام والشيخ الراحل أمحمد بلحوت، وليد بلدية عزيز جنوبي المدية سنة 1931 ، والده كان معلم القرآن الكريم في الأربعينات من القرن الماضي، وأمه هي من علمته مبادئ التعليم الأولي لأنها ابنة ولي صالح.

انتقل بعدها أمحمد بلحوت إلى خميس مليانة للاستزادة في العلم على يد فقهائها ومن ذلك الشيخ الحاج محمد قوادري.

بُعيد الاستقلال عُين إماما ببني تامو بالبليدة سنة 1963 ثم بحسين داي، وبعدها جامع كتشاوة بالجزائر العاصمة.

تولى مهمة التفتيش بمديرية الشؤون لولاية المدية في نهاية السبعينات ، وسنة 1980 تقلد مسؤولية مدير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية الشلف.

أمَّ الشيخ الناس في فرنسا 7 سنوات بـ "غرونوبل" و"سانت اتيان" و"ليل"، و"لازال" وبقي الرجل محافظا على رسالته الدينية يزور فرنسا في شهر رمضان مقدما للدروس لفائدة الجالية الوطنية بالخارج.

ونظير هذا العمل والجهد خلف أبناء وأجيالا، هم اليوم أساتذة ودكاترة يمارسون مهمتهم التربوية والعلمية.