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أربعة أندية تتسابق لضم عواّر

رياضة
4 مارس 2023 ()
شاهر.ع
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 كشف تقرير فرنسي، أن اللاعب الجزائري حسام عوّار لم يفصل بعد في وجهته المستقبلية وهو الذي ينتهي عقده مع أولمبيك ليون شهر جوان المقبل.

و حسب موقع " فوت ميركاتو"، فإن أندية كل نابولي وروما الإيطاليان بالإضافة إلى بيتيس الإسباني وإنتراخت فراكفورت الألماني يريدان الظفر بخدمات صاحب و المرشح للإلتحاق بالمنتخب الجزائري مستقبلا.

و وفق المصدر ذاته، فإن الفرق الأربع أظهروا جميعًا اهتمامًا كبيرا جدًا بعوّار الذي لم يعطي موافقته في الوقت الحالي ، و لا يزال يريد الوقت للتفكير ، وسوف ينتظر ليرى كيف ينتهي الموسم للأندية المعنية.

وختم " فوت ميركاتو"، أن المشروع الرياضي من أولويات اللاعب، فالبرغم من أن جماهير " لوال" لم يعد يتوقعون منه الكثير، إلا أنه يأمل بالتتويج بكأس فرنسا خاصة وأن أنه متواجد في نصف النهائي وسيلاقي نادي نانت، وعليه ستكون نهاية الموسم حاسمة لعوّار في خيارته الشخصية.

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