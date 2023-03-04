أربعة أندية تتسابق لضم عواّر

كشف تقرير فرنسي، أن اللاعب الجزائري حسام عوّار لم يفصل بعد في وجهته المستقبلية وهو الذي ينتهي عقده مع أولمبيك ليون شهر جوان المقبل.

و حسب موقع " فوت ميركاتو"، فإن أندية كل نابولي وروما الإيطاليان بالإضافة إلى بيتيس الإسباني وإنتراخت فراكفورت الألماني يريدان الظفر بخدمات صاحب و المرشح للإلتحاق بالمنتخب الجزائري مستقبلا.

و وفق المصدر ذاته، فإن الفرق الأربع أظهروا جميعًا اهتمامًا كبيرا جدًا بعوّار الذي لم يعطي موافقته في الوقت الحالي ، و لا يزال يريد الوقت للتفكير ، وسوف ينتظر ليرى كيف ينتهي الموسم للأندية المعنية.

وختم " فوت ميركاتو"، أن المشروع الرياضي من أولويات اللاعب، فالبرغم من أن جماهير " لوال" لم يعد يتوقعون منه الكثير، إلا أنه يأمل بالتتويج بكأس فرنسا خاصة وأن أنه متواجد في نصف النهائي وسيلاقي نادي نانت، وعليه ستكون نهاية الموسم حاسمة لعوّار في خيارته الشخصية.