أولمبي المدية يتراجع ويقترب من مربع السقوط

لم يتمكن فريق أولمبي المدية من استغلال فرصة استقباله لنصر حسين داي، في الجولة السابعة عشر من بطولة القسم الوطني هواة، من أجل حصد نقاط الفوز التي هو في أمس الحاجة إليها واكتفى بصعوبة كبيرة من تحقيق التعادل والنجاة من خسارة كادت تكون محققة أمام فريق عاد في الجولات الأخيرة.

وزادت مهمة الأولمبي تعقيدا بخسارته في المشرية أمام الاتحاد المحلي بواقع هدفين لهدف ليتجمد رصيده في الـ20 ن ويتراجع إلى المركز الـ11.

ورغم هذا التراجع إلا أن المدرب سمير بوجعران أكد أن فريقه قدم مردودا طيبا في هذه المواجهة رغم غياب العديد من الأساسيين في تشكيلته بسبب الإصاب أمام فريق مشرية الذي يلعب هذا الموسم من أجل تحقيق الصعود بخلاف الاولمبي الذي يمر هذا الموسم بظروف صعبة في بطولة قسم الهواة بسبب الأزمة المالية وحرمانه من تأهيل عدة لاعبين واعتماده على لاعبي الفريق الرديف.

ولا زال مدرب الأولمبي يراهن على ثقته في لاعبيه للعودة في الجولات القادمة خاصة في اللقاءات الخمسة التي يجري فيها الاولمبي على أرضية ميدانه خمسة لقاءات والتي يتحتم على رفقاء بوخاتم تحقيق الفوز لا غير، وإلا سيكون كثير الاولمبي هو السقوط إلى القسم الجهوي.