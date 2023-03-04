مجلس الأمة: إيفاد لجنة استعلامية إلى ولاية الأغواط

تقوم بعثة استعلامية مؤقتة بمجلس الأمّة، بزيارة إلى ولاية الأغواط للاطلاع على بعض الهياكل القضائية والإدارية بالولاية.

وأوضح بيان لمجلس الأمة، اليوم السبت، أنه "بتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وعملا بأحكام المادة 137 (الفقرة 2) من الدستور والمادتين 50 و51 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، تقوم بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمّة، في الفترة ما بين 04 مارس2023 إلى غاية 08 مارس 2023، بـزيـارة إلى ولاية الأغواط للاطلاع على بعض الهياكل القضائية والإدارية بالولاية".

ويتشكل وفد البعثة الاستعلامية المؤقتة، حسب ذات المصدر، من صالح لعوير، نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، محمد رباح، مقرر اللجنة، وقدور براجع، محمد العيد بلاع، نعيمي لزهاري، نور الدين حبيب، لزرق بطاهر، محمد العربي سليماني، أعضاء باللجنة.