تونس: تواصل إجلاء المهاجرين الأفارقة

أقلعت أول طائرة تقل 133 مهاجرا، السبت، من تونس، متجهة نحو مالي في إطار عمليّات إجلاء مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

وكانت رحلة أولى أعادت حوالي خمسين غينيا إلى بلدهم الأربعاء، بينما لا يزال 145 مهاجرا من ساحل العاج ينتظرون إجلاءهم في مطار تونس.

وشدّد الرئيس التونسي في خطاب أدلى به في 21 فيفري على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّدا أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم"، ومنددا بـ"مشروع إجرامي لتغيير التركيبة السكانية" في البلاد.

وقال دبلوماسي مالي في تونس لوكالة فرانس "تم إجلاء ما مجموعه 133 شخصا" من بينهم " 25 امرأة وتسعة أطفال و25 طالبا"، نحو مالي.

وكان 145 شخصا من ساحل العاج لا يزالون ينتظرون دورهم بعد تأخير كبير حصل بسبب الإجراءات الإدارية.

وندّدت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة بتصريحات سعيّد واعتبرتها "عنصرية" و"تدعو إلى الكراهية".