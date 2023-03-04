الرابطة الثانية: نادي التلاغمة يلتحق بالصدارة

التحق نادي التلاغمة بصدارة الرابطة الثانية لكرة القدم (مجموعة وسط-شرق) مناصفة مع جمعية الخروب بعد إجراء مقابلات الجولة الـ20، زوال اليوم السبت.

وحقق نادي التلاغمة الأهم عند استضافته لاتحاد خميس الخشنة، محققا الفوز بهدف وحيد، ومستغلا اكتفاء جمعية الخروب بالتعادل من تنقله إلى العاصمة لمواجهة اتحاد الحراش.

النتائج:

شباب برج منايل - حمراء عنابة 1-2

شباب باتنة - اتحاد سوف 0-0

مولودية العلمة - اتحاد ورقلة 1-0

اتحاد عنابة - شبيبة سكيكدة 4-0

نادي التلاغمة - اتحاد خميس الخشنة 1-0

اتحاد الحراش - جمعية الخروب 1-1

مولودية قسنطينة - اتحاد الشاوية 3-1

جمعية عين مليلة - وفاق سور الغزلان 3-0

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية الخروب 37 20

--. نادي التلاغمة 37 20

3. اتحاد سوف 36 20

4. مولودية قسنطينة 34 20

5. وفاق سور الغزلان 32 20

6. اتحاد عنابة 31 20

7. شباب برج منايل 25 20

--. شباب باتنة 25 20

--. اتحاد الحراش 25 20

--. جمعية عين مليلة 25 20

11. اتحاد ورقلة 24 20

--. مولودية العلمة 24 20

13. اتحاد الشاوية 23 20

14. اتحاد خميس الخشنة 22 20

15. شبيبة سكيكدة 12 20

16. حمراء عنابة 11 20.