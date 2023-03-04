"آيس كريم" بنكهة الصراصير والسلطات السعودية ترد

قدم محل مثلجات في ألمانيا نكهة خارجة عن المألوف وتسبب الاشمئزاز للبعض وهي نكهة صراصير الليل،

وبحسب المبتكرين فإنها تحظى باهتمام البعض لنكهتها المميزة.

وكشفت هيئة الغذاء والدواء في السعودية عما إذا كان من المسموح استخدام الحشرات في الطعام بالمملكة، بعد ضجة كبيرة أثارها محل في ألمانيا، يقدم "آيس كريم" بنكهة صراصير الليل.

وردا على سؤال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": هل مسموح استخدام الحشرات في الطعام عندنا؟" قالت هيئة الغذاء والدواء: "اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة".