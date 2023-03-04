رسميا .. "الخضر" يواجهون النيجر بتونس

تم، اليوم السبت، تحديد الملعب الذي سيحتضن مقابلة المنتخب الوطني ضد النيجر في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، مطلع السنة المقبلة.

وأعلنت "الفاف"، في بيان على موقعها الالكتروني، أن المواجهة المذكورة ستقام يوم 27 مارس 2023 بملعب حمادي العقربي برادس في العاصمة التونسية ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

للتذكير فإن سبب برمجة المقابلة في تونس هو عدم توفر ملعب بمعايير "الكاف" في النيجر.

وقبل هذه المقابلة بأربعة أيام (23 مارس 2023) سيستقبل "الخضر" نفس المنتخب، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات، على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.