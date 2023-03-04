المدية: أدب الطفل وعلاقته بالفنون في ملتقي وطني

احتضنت اليوم جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، فعاليات الملتقى الوطني حول أدب الطفل وعلاقته بالفنون.

الملتقى تشرف على تنظيمه المنظمة الوطنية لرعاية الطفل والأسرة وهذا بالتنسيق بالتنسيق مع مخبر تعليمية اللغة والنصوص بكلية الآداب واللغات بجامعة يحي فارس بالمدية.

وقد تضمن برنامج الملتقى في يومه الأول تقديم عدة مداخلات تبقى أبرزها مداخلة الدكتور من جامعة ورقلة التي سلط من خلالها الضوء على أثر أدب الأطفال في تنمية القدرات الفنية لدى الطفل، فيما يتناول الدكتور عبدالكريم سعيداني من جامعة المدية موضوع العناصر التراثية في الكتابة المسرحية للطفل، أما الدكتورة زهيرة حمادي والدكتور سعيد يعوم علي من جامعة بومرداس فقد اختارا في مداخلتهما الروايات العالمية وافلام الكرتون يكون فيها صاحب الظل الطويل الفيلم الكرتوني نموذجا.

وقد اختار المنظمون الملتقى في اليوم الثاني خمسة مواضيع لها علاقة بالشعر والقصة بالطفل، وسيكون فيها الشاعر الراحل جمال الطاهري حاضرا من خلال النصوص الشعرية التي خص بها الطفولة سيتحدث عنها الدكتور سليم حيولة من جامعة المدية في مداخلته بعنوان قيمة شعر الطفولة وخصوصياته،اما الدكتورة فاطمة صغير من المركز الجامعي تلمسان فاختارت ان موضوع السمات الاسلوبية للنص الادبي الموجه للطفل، اضافة الى مواضيع اخرى سيتداول عليها دكاترة من جامعة ورقلة والمركز الجامعي بتيبازة للحديث عن جدلية الثقافة واللغة في أدب الطفل وجماليات الكتابة.