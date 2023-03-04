باتنة: تصدير شحنة من الكلنكر إلى ايطاليا

أعطيت اليوم السبت بولاية باتنة إشارة انطلاق تصدير شحنة تضم 12 ألف طن من المادة نصف المصنعة الكلنكر من شركة إسمنت عين التوتة إحدى فروع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) نحو دولة إيطاليا.

وستصدر هذه الشحنة التي تعد الأولى في سنة 2023، حسب الشروحات التي قدمت لوالي باتنة، محمد بن مالك، الذي أشرف على العملية، عبر ميناء جن جن بولاية جيجل.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي المحلي أن العملية تندرج في إطار استراتيجية الدولة المتعلقة بتنويع الاستثمار خارج نطاق المحروقات، مشيرا إلى أن الولاية تمكنت في سنة 2022 من تصدير ما قيمته 25 مليون دولار وحققت في بداية السنة الجارية ما قيمته نصف مليون دولار من المنتجات المصدرة.

وأضاف بن مالك أن العملية مازالت متواصلة بالولاية التي شهدت بفضل رفع العراقيل أمام المستثمرين تنويعا في الصادرات من سيراميك إلى جلود ومواد شبه مصنعة وغيرها مما ساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل.

وصرح من جهته الرئيس المدير العام لشركة إسمنت عين التوتة، معمر بهلول، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار تنويع الصادرات خارج المحروقات سطرت الشركة برنامجا لسنة 2023 يهدف إلى تصدير 150 ألف طن من مادة الكلنكر كانت بدايتها الشحنة التي ستوجه عبر ميناء جن جن إلى إيطاليا وهي مستعدة -كما قال- لتصدير مادة الإسمنت حسب الطلب المسجل عليها.

وذكر ذات المتحدث بأن "قيمة صادرات الشركة من المادة نصف المصنعة الكلنكر خلال سنة 2022 بلغت قرابة الـ12 مليون دولار نحو أوروبا وغرب إفريقيا وبعض الدول العربية". وتقدر طاقة إنتاج شركة إسمنت عين التوتة سنويا، وفق نفس المصدر، بـ1 مليون طن من مادة الإسمنت وقرابة 900 ألف طن من المادة نصف المصنعة الكلنكر.