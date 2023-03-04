قندوسي يفتتح عداده التهديفي مع الأهلي

سجل الدولي الجزائري، أحمد قندوسي، أول أهدافه مع النادي الأهلي المصري، في شباك القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا.

واستغل قندوسي عرضية علي معلول، ليوجه رأسية داخل المرمى، محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 40 من المباراة التي احتضنها ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

وتقدم الأهلي بهدف سجله محمد شريف بعد مرور 53 ثانية من انطلاق اللقاء واختتم أحمد خليل ثلاثية "القلعة الحمراء" في الوقت بدل الضائع، ليرفع ممثل الكرة المصرية رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما يبقى القطن في القاع بلا نقاط.

وانضم قندوسي إلى نادي القرن في إفريقيا شهر جانفي الماضي قادما من وفاق سطيف.