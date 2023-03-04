جديد مصنع "فيات"

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن انطلاق عملية تصنيع سيارة "فيات" سيكون بنسبة كبيرة في 19 مارس الحالي.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن شهر جانفي الماضي أعلن عن الانطلاق في تصنيع سيارات العلامة الايطالية "فيات"، التابعة لمجمع ستيلانتيس، بالجزائر في مارس القادم، وذلك خلال تصريح صحفي مشترك رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وكان مجمع ستيلانتيس قد وقع في 13 أكتوبر الماضي مع وزارة الصناعة على اتفاقية- إطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة "فيات".

ويتربع مصنع السيارات فيات الكائن في بلدية طفراوي بولاية وهران، على وعاء عقاري مساحته 40 هكتارا، وآخر مجاور بـ80 هكتارا يخصص لتوطين الموردين المحليين وشركات المناولة، بطاقة إنتاجية أولية تقدر بـ60 ألف سيارة سنويا اعتبارا من العام الأول، لتصل إلى 90 ألف مركبة سنويا فيما بعد.