منتجات صيدية: بيع مباشر "من المنتج إلى المستهلك" خلال رمضان

وقعت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ثلاث اتفاقيات بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ومصنعي تعليب التونة ومؤسسة تربية المائيات، تهدف إلى تعزيز عرض منتجات قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الأسواق، خلال شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار عملية البيع المباشر "من المنتج إلى المستهلك".

وقد وقع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات مع مصنعي تصبير التونة ببابا علي وشركة "كوجيات" ومؤسسة تربية المائيات "بومرداس فيش كومباني"،على هامش حفل بدء تشغيل قارب صيد التونة بطول 35 متر، ترأسه كل من وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام صفيان صلواتشي ووزير النقل، كمال بلجود.

وتنص بنود الاتفاقية على تزويد مصنعي التعليب ومؤسسة تربية المائيات، أسواق الرحمة التي سيتم فتحها خلال شهر رمضان على المستوى القطر الوطني، بمنتجات القاجوج "الدوراد" ومختلف منتجات مصنع التعليب من تونة وسردين، وبأسعار شركات التعليب والتحويل.