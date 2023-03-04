"واتساب" يعمل على إدخال ميزة جديدة

يعمل تطبيق خدمة المراسلة "واتساب" على إدخال ميزة جديدة طال انتظارها عبر السماح لمستخدميه بتعديل الرسائل النصية التي تم إرسالها بالفعل.

وبحسب موقع "WABetaInfo" المهتم بتتبع جميع التحديثات على تطبيق "واتساب"، فإن الميزة الجديدة لن تكون متاحة سوى لفترة وجيزة تصل لـ15 دقيقة بعد إرسال الرسالة.

كذلك أشار الموقع إلى أن التطبيق لم يعلن رسميا عن تفاصيل موعد طرح الميزة الجديدة بعد، لكنها ستكون متاحة في البداية على الإصدارات التجريبية التي ستطرح قريبا.

وتم طلب التعديل من قبل الملايين من مستخدمي "واتساب" في محاولة لتصحيح الأخطاء الإملائية أو الرسائل المحرجة المرسلة إلى الآخرين في الدردشات الشخصية أو الرسائل الجماعية.

ولا تزال الميزة الجديدة في المراحل الأولى من عمليات التطوير، لذا فمن المتوقع أن يقوم "واتساب" بإجراء المزيد من التعديلات عليها مستقبلا.