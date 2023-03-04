المدية تحيي الذكرى 65 لاستشهاد الرائد سي لخضر



تحيي غدا الأحد ولاية المدية الذكرى 65 لاستشهاد الرائد سعيد المقراني المدعو سي لخضر .

الذكرى التي تصادف كل سنة الخامس مارس تحتضنها بلدية جواب أين يتواجد ضريح الشهيد سي لخضر ،حيث سطرت البلدية برنامجا خاصا للتذكير بمناقب الرائد ومساره الثوري،وفي هذا الإطار ينظم المركب الرياضي بالتنسيق مع السلطات المحلية بجواب العديد من الانشطة تحت شعار الأسبوع التاريخي والثقافي يتضمن معرضا تاريخيا بالمناسبة وتوزيع مطويات خاصة بالشهيد بالإضافة إلى عرض اشىرطة وثائقية حول سي لخضر ،ولان الذكرى تزامنت مع عيد المرأة سيقام معرض ابداعات الفتاة بالمؤسسة وتنظيم مسابقة حول احسن رسم تاريخي واحسن لباس تقليدي .

الرائد سي لخضر قاد العديد من العمليات ضد الجيش الفرنسي وخلد اسمه الذي كان يرعب العساكر الفرنسيين باحرف من ذهب الى ان استشهد وهو لا يتحاوز ال 24من العمر في جبل بولقرون في الخامس مارس 1958 بعد معركة طاحنة مع العدو الفرنسي.



