حملة صهيونية مخزنية لتشويه صورة الجزائر

تنامت في الأيام الأخيرة حملة تضليلية مُركّزة بقيادة وسائل إعلام صهيونية ومخزنية، زعمت أن الجزائر ترعى وتسهل نشر مسيرات إيرانية في منطقة شمال إفريقيا، وذهب أصحاب تلك المزاعم إلى التأكيد بأن "الجزائر وضعت بين أيدي قيادات في جبهة البوليساريو طائرات درون هجومية إيرانية المنشأ، لضرب استقرار المنطقة"! وهي الأسطوانة التي تلقفتها وروّجت لها وسائل إعلام وشخصيات غربية وحتى عربية تتبنى مواقف عدائية ضد الجزائر بدعم مغربي.

رغم الإشادة الأممية بجهود الجزائر في تعزيز أمن واستقرار منطقة الساحل وشمال إفريقيا، كثف التحالف المخزني الصهيوني حملة التضليل والترويج لمزاعم تمدد إيراني وتهديده لمنطقة شمال إفريقيا عبر البوابة الجزائرية.

وفي محاولة لتبرير التحالف العسكري بين المخزن والكيان الصهيوني، وما يشكله من استفزاز وتهديد مباشر لأمن واستقرار المغرب العربي ومنطقة الساحل وحوض المتوسط، استفاق الكيان الصهيوني من هزائمه في الاتحاد الإفريقي، فراح يروّج لخطر "تسلل المسيرات الإيرانية إلى شمال إفريقيا ودول الساحل من بوابة تسليح الجزائر لجبهة بوليساريو".

ونقل الإعلام العبري عن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب حبوب الشرقاوي مزاعم بوجود مخطط ضرب المنطقة من طرف حزب الله وإيران بمساعدة من الجزائر.. وهي الرواية التي روج لها أيضا دبلوماسيون مغاربة في المحافل الدولية وفي لقاءاتهم مع الحكومات الغربية.

ولحشد دعم الغرب وحتى دول عربية، كثفت الصحف الإسرائيلية من حملتها المحبوكة في الخيال المخزني بأن إيران نشرت المسيرات في شمال إفريقيا (تقصد الجزائر)، ونقل التحالف الإسرائيلي المغربي "هواجس" المغرب "كبلد مستهدف بشكل مباشر إلى فضاء أوسع غربيا وإقليميا".

وفي وقت انتقلت الجزائر إلى السرعة القصوى لتفعيل اتفاق السلم والمصالحة في مالي، واستقبال الرئيس عبد المجيد تبون لممثلي جميع الحركات الأزوادية التي قال الناطق باسمها إن الجزائر ملتزمة بإحلال السلم والأمن في المنطقة، نشرت مواقع عبرية صورا مفبركة تدعي فيها لقاء بين زعيم البوليساريو مع حسن نصر الله، في سياق محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالقضية الصحراوية، من خلال إقناع الرأي العام الدولي بأن جبهة البوليساريو لن تتأخر في استهداف بِنىً حيوية في المغرب، ونقل تلك الأسلحة لحركات جهادية شمال مالي، وتكون بذلك ممونا للتيارات المتشددة في الساحل والصحراء ورقة نوعية لضرب استقرار المنطقة.

ويتبين بذلك جليا الخطة التي يشتغل عليها الكيان الصهيوني مع حليفه المخزن المغربي لضرب الجزائر، خصوصا بعد نجاحها رفقة جنوب إفريقيا في طرد إسرائيل من الولوج إلى هيئة الاتحاد الإفريقي.

والخطة التي يروج لها التحالف الإسرائيلي المغربي تلتقي في الادعاء بأن الجزائر تساند الإرهاب، من خلال دعمها البوليساريو التي يراد إلصاق تهمة أنها "حركة إرهابية"، لمنع الدعم الدولي لقضيتها كقضية تصفية استعمار، والسعي لربط الجزائر بما يسمى "محور الشر"، أي علاقتها مع إيران المتهمة خصوصا في الظرف الحالي بالتعاون العسكري مع روسيا التي يتحالف الغرب ضدها.

ويتضح أيضا بأن لعب ورق الفزاعة الإيرانية يُراد منه حشد الدعم الغربي لهذه النظرية، بعدما أدرك العالم فعالية المسيرات الإيرانية التي عُرفت بالانتحارية، ودورها في حرب أوكرانيا، حيث استثمرتها روسيا لتدمير البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا.

والصورة التي يراد إرسالها بغرض التشويش وتأليب الرأي العام الغربي أن الجزائر بسلوكها هذا، حسب زعمهم، تقف ضد الغرب وعلى مسافة قريبة مع إيران وروسيا، وإن لم يتم حسبهم معاقبة الجزائر، فإنها ستخلط حسابات الدول الغربية في حرب أوكرانيا.

وفي إطار الحملة، تم فبركة صور فيديو تزعم أن عناصر فلسطينية وأخرى من مالي توجد في ساحة القتال مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهي دعاية يراد من خلالها ليس تشويه صورة الفلسطينين والماليين بأنهم "مرتزقة"، وإنما الغرض من ورائها ضرب جهود الجزائر لإحلال السلام في شمال مالي، وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال جمع الفرقاء الفلسطينين وتكريس عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وضمن هذا المنظور، جاء تصريح مدير وكالة التحقيقات المغربية حبوب شركاوي الذي قال لقناة صهيونية دولية إن "الاتفاقات الإبراهيمية الموقعة بين إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب تمكن من مواجهة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للمغرب"، ويدعي المخزن في هذا الصدد، ضمن أطروحاته البَليدة منذ سنوات دون أن يقتنع بها أحد، أن حزب الله الذي تدعمه إيران يقوم بتدريب عناصر البوليساريو. لكن شاهدا من أهلها، وهو المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جزيف بورال، دحض كل ذلك، حيث نفى تهمة الإرهاب عن البوليساريو، وكذب ادعاءات المغرب بشأن تهريب المساعدات الدولية المقدمة للصحراء الغربية، وهو ما يعني إجهاض الخطة في مهدها.

وتكشف هذه الحملة الشعواء التي ازدادت شراسة في الأسابيع الأخيرة، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف العبرية، أن وجع إسرائيل بمعية المغرب كان كبيرا، بعد الصفعة التي وقعت في القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حيث طُرد وفد إسرائيل الذي تسلل خُفيةً بدعوات كانت مزورة من هذا الاجتماع، وهي الصورة التي احتلت واجهات نشرات الأخبار العالمية.

الغريب في الأمر أن مثل هذه الحملات العدائية للكيان الغاصب بدعم المخزن كانت أكثر من متوقعة ومنتظرة، لكن المضحك فيها أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم كيف عانت الجزائر من ويلات الإرهاب ودفعت الثمن غاليا لوحدها، وأضحت خبرتها في ذلك مطلوبة حتى من الدول العظمى، تأتي إسرائيل بمساعدة المخرن لتتهم الجزائر برعاية الإرهاب، فحتى غوبلز عراب الدعاية النازية لم يكن يجرؤ على إطلاق مثل هذا النوع من الكذب المفضوح.

ويدحض تلك الرواية ما جاء على لسان وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي الذي أكد، في لقاء مع "الخبر"، أن بلاده تعتبر الجزائر، كدولة رائدة إقليميا، لها دور فريد تلعبه في ضمان الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

وتأتي هذه الحملة الصهيو مخزنية بعد أيام من استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الفريق أول مايكل لانجلي، الذي تحدث عن "أرضية صلبة للعمل مع الجزائر" وأشاد بخبرتها الخاصة في مكافحة الإرهاب.

كما أن قائد الأركان السعيد شنڤريحة قد صرح، بمناسبة لقائه مع مايكل لانجلي، أن الولايات المتحدة، وهي حليف استراتيجي مع المغرب، منخرطة مع الجزائر في مسار تحسين الوضع الأمني في القارة الإفريقية، وبإمكانهما تقديم العون والمساعدة لبعض البلدان التي هي بحاجة إليها، من أجل الاضطلاع بمهامها السيادية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالسلم والأمن.