الانطلاق قريبا في فتح خنادق ضد حرائق الغابات بهذه الولاية

سيشرع قريبا بولاية خنشلة في إنجاز مشاريع تتعلق بفتح خنادق ضد حرائق الغابات على مساحة 600 هكتار، حسبما أستفيد اليوم الأحد من المحافظ الولائي للغابات جديد عكازي .

وصرح ذات المسؤول أن الأمر يتعلق " بفتح خنادق على مساحة 221 هكتار بغابة بني ملول بإقليم بلدية لمصارة و106هكتار بغابة بني أوجانة ببوحمامة و21هكتار بغابات بلدية يابوس" . وسيتم استنادا لذات المتحدث الانطلاق في تجسيد مشاريع فتح خنادق على مساحة 110هكتار بغابة بني أوجانة بإقليم بلدية يابوس و 70هكتار ببلدية شيلية و 70هكتار بغابة أولاد يعقوب ببلدية طامزة "، مبرزا بأنه في إطار ذات البرنامج سيتم الانطلاق في إنجاز عملية الأشغال الحراجية بغابات ولاية خنشلة على مساحة إجمالية تقدر ب5آلاف هكتار.

وذكر بأن مشروع إنجاز الأشغال الحراجية بغابات ولاية خنشلة والذي يدخل ضمن البرنامج القطاعي للتنمية والممول من طرف المديرية العامة للغابات خصص لإنجازه غلاف مالي يقدر بـ 118مليون دج .

وأضاف نفس المصدر أن الهدف من تسجيل هذه المشاريع يتمثل في حماية الأملاك الغابية بولاية خنشلة والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 146الف هكتار من مختلف الأخطار التي تهددها بالإضافة إلى العمل على الحد من انتشار النيران على مساحات شاسعة في حال نشوبها .

للتذكير فقد تسبّبت الحرائق التي نشبت بغابات ولاية خنشلة خلال صائفة سنة 2021 في إتلاف 9290 هكتار من الغطاء النباتي الغابي المتواجد بإقليم 7 بلديات.