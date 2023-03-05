غويلم: البطولة فقدت نكهتها ونسير نحو المجهول

قال المدرب السابق لأمل الأربعاء، الهاشمي غويلم أن بطولة الرابطة المحترفة الأولى، فقدت نكهتها المعهودة، وذلك بسبب المشاكل التي تتخبط فيها الأندية.

وأوضح غويلم، اليوم الأحد في إتصال بـ " الخبر" : " كرة القدم هي متعة وفرجة، فالمدربين واللاعبين ورؤساء الفرق والصحافة والجمهور معنيون".

وأضاف :" كرة القدم المحلية تمر بفترة حرجة ومرحلة انحطاط، فالكل أصبح يبحث عن الأموال التي لم تعد هي المشكل، بل المشكل هوعدم تواجد رجال مخلصين وأكفّاء".

وأردف غويلم الذي سبق بالاتحاد الجزائري لكرة القدم :" نسير نحو المجهول ولا يوجد لا دراسة ولا عمل قاعدي يتم تقييمه خلال مرحلة الذهاب والإياب، لهذا الأمور تتجه إلى الهاوية وفي كل مرة نعود إلى الصفر".

وتسائل المتحدث ذاته، الذي حقق نتائج طيبة مع أمل الأربعاء بداية هذا الموسم قبل أن يغادر :" أين هي شخصية المدرب ورئيس النادي؟ فلا مشروع رياضي حقيقي ولا أهداف مدروسة بشكل عقلاني".

وختم غويلم الحائز على شهادة من الاتحاد الأوروبي في التدريب عام 2008 في ألمانيا وكذلك " كاف أ"، بأنه تعذر عليه الالتحاق برائد القبة مؤخرا لأسباب رياضية، مستبعدا إشرافه على أي ناد في الوقت الراهن، مادامت الضبابية سائدة في معظم الفرق.