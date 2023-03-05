الجلفة: إضراب مفتوح في الفرع البلدي محمد بوضياف بعين وسارة

دخل العشرات من عمال وموظفو الفرع البلدي محمد بوضياف بعين وسارة في الجلفة في إضراب مفتوح عن العمل استجابة لدعوة الفرع النقابي للبلدية عين وسارة المنضوي تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية.

وقد جاء قرار الدخول في إضراب عن العمل حسب ما أكدته مراسلة موجهة إلى السلطات الوصية استلمت “الخبر” نسخة منها، نتيجة تماطل المصالح المعنية في إيجاد حلول لمعالجة النقائص المسجلة على مستوى الفرع والمتمثلة في تعطل التدفئة المركزية، تعطل اغلب أجهزة التبريد منذ قرابة سنتين انعدام دورة مياه إضافة إلى توقف عملية الترميم على مستوى الفرع لأسباب مجهولة مؤكدين على مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالبهم.