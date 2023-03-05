مويس يناقض نفسه بخصوص بن رحمة

كشف اليوم الأحد، تقارير بريطانية مختلفة أن مدرب نادي وست هام دافيد مويس يناقض نفسه بخصوص الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

فوفق موقع " هامرز نيوز"، فإن التقني الأسكتلندي ناقض نفسه في التصريحات التي أدلى بها أمس عقب الخسارة القاسية برباعية أمام برايتون.

وإعتبر المصدر أن ما قاله مويس محيّر في تحليله للمواجهة، خاصة فيما تعلق بطريقة لعب فورنالز الذي سجل أربعة أهداف فقط هذا الموسم، مقارنة ببن رحمة الذي سجل سبعة أهداف، ناهيك عدد الدقائق التي لعبها، وبعدها طريقة الهدف التي تلقاها "المطاريق"، في الشوط الأول.

وختم " هامرز نيوز" ، بأنه لم يكن لأي من تعليقات الأسكتلندي أي معنى فيما يتعلق بقراره استبدال اللاعب الجزائري الدولي، الذي يبدو أنه لا يحظى بإعجاب مدربه.