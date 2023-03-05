درك البليدة يحجز 50 طنا من النفايات النحاسية

أحبط عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، نشاط مجموعة محترفة في المتاجرة بالنفايات الحديدية، واسعة الطلب ، و حجز حاويتين بها 50 طنا من مادة النحاس، و مبلغ مالي و القبض على 06 أشخاص من عناصر الشبكة .

المعلومات الأمنية أوضحت، أن المحققين توصلوا في تحرياتهم، إلى وجود شبكة منظم ، مختصة في تجارة النفايات الحديدية، تتراوح أعمارهم بين 24 و 54 عاما، ليتم محاصرتهم والقبض عليهم متلبسين، بنقل ما لا يقل عن 50 طنا من معدن النحاس، على متن شاحنتين مقطورتين تجر حاويتين معبأتين، كانوا في طريقهم لتسويقها ، مع حجز مبلغ مالي منل عائدات جزء من المبيعات

وتم على إثر ذلك اتهامهم بجرائم تكوين جمعية أشرار، و حيازة بضاعة حساسة للغش والتهريب، باستعمال وسيلة نقل واستغلال منشأة مصنفة ضمن جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عابر للحدود، و مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، و تبييض الأموال إخفاء أشياء مسروقة، و تحرير فواتير وهمية، و التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.