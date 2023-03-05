ما قصة الطقوس الغريبة لأرتيتا ؟

كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، أنه يرتدي نفس الملابس في المباريات التي يخوضها فريقه منذ منتصف فيفري الماضي، وفق ما نقله موقع " العربية".نت.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

و أوضحت التقارير الصحافية البريطانية، بأن المدرب الإسباني يستنفد كل الأفكار الممكنة لمساعدة فريق شمال لندن على الفوز بأول لقب منذ 2004، ويشمل ذلك تطبيق خرافة غريبة نوعا ما.

ويرتدي البالغ من العمر 40 عاما، نفس السترة والبنطال والحذاء منذ منتصف فيفري، بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي 3-1 في 15 من الشهر الماضي.

وقال أرتيتا لصحيفة "التلغراف": أنا شخص منهجي وروتيني للغاية، عندما نفوز، لا أحب أن أغير ملابسي، أحب أن أحافظ على نفس السترة والبنطال والحذاء تماما كما كان من قبل، إذا خسرنا فأنا أغير ملابسي لشيء مختلف".

وعلقت "ذا صن":" يبدو أن الطقوس الغريبة تؤتي ثمارها، حيث فاز أرسنال بـ 19 مباراة من أصل 25 في الدوري الإنجليزي، كما خرج فريق أرتيتا منتصرا في جميع مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري".

وأضافت الصحيفة: هذا يعني أن الإسباني لم يغير ملابسه سوى ست مرات في جميع المسابقات هذا الموسم.