غليزان: افتتاح الأسبوع الوطني الأول للوقاية

تحت شعار "الوقاية من أجل صحة أفضل فلنعمل الآن"،تنظم وزارة الصحة الأسبوع الوطني للوقاية من 5 إلى 11 مارس الجاري،وتحت إشراف مديرية الصحة والسكان بالولاية،افتتح

والي غليزان رفقة مختلف السلطات الأسبوع الوطني الأول للوقاية،الذي يهدف إلى توعية السكان بأهمية الوقاية،ومكافحة عوامل خطر الأمراض من خلال إشراك جميع القطاعات المعنية،وكذا المجتمع المدني،ووسائل الإعلام في عملية التوعية واحترام التدابير الوقائية للمحافظة على صحة الأفراد وعامة السكان لتغيير السلوكيات،كما يهدف إلى تشجيع مهنيي الصحة على ترقية الوقاية من خلال تطبيق البرامج الوطنية للوقاية من خلال تقييمها،ومتابعتها.

وقد وضعت الوزارة برنامجا يرتكز على سبعة محاور تتعلق بترقية التغذية السليمة من خلال الحفاظ على نظافة المواد الغذائية،والتحذير من استعمال الملونات الغذائية بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للسكر والملح مع تسليط الضوء على ظاهرة السمنة التي تعرف ارتفاعا كبيرا،وكذا السلوكات التي يجب إتباعها خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وتركز وزارة الصحة خلال هذه المناسبة على محاربة العوامل المؤدية إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكري،وارتفاع ضغط الدم،والتعرض إلى الإصابة بأمراض القلب،والشرايين والسرطان.وتستهدف الوزارة بالمقابل إلى الوقاية من المخدرات،والتدخين إلى جانب التوعية حول البرنامج الوطني الموسع للقاحات الأطفال،والتلقيح خارج هذا البرنامج،والمتابعة الجيدة للنساء الحوامل خصوصا الحمل الذي يشكل خطورة والتحسيس حول أهمية الرضاعة الطبيعية.