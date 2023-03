ministère de l'Industrie: Installation de nouveaux directeurs généraux

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a procédé, dimanche à Alger, à l'installation des nouveaux directeurs généraux à la tête des directions générales de l'administration centrale, indique un communiqué du ministère.

Il s'agit de la nomination de Nabila Sahnoune en qualité de directrice générale du développement industriel, de Bachir Kechroud en qualité de directeur général de la veille stratégique, des études et des systèmes informatiques, de Abdelaziz Kened en qualité de directeur général de la compétitivité industrielle, de Salah Bousbia en qualité de directeur général de la promotion de l'investissement et de Karim Boudjmia en qualité de directeur général du développement et du suivi du secteur public marchand, précise le ministère.

Zaghdar a prononcé une allocution dans laquelle il a remercié les anciens cadres chargés de la gestion des directions générales "pour les efforts consentis dans l'accomplissement de leurs missions, des efforts qui ont impacté la dynamique que connait le secteur industriel ces derniers temps".

Le ministre a appelé les nouveaux cadres installés à fournir davantage d'efforts pour poursuivre le travail et relever les défis auxquels fait face l'industrie algérienne considérée comme la locomotive de la croissance économique, ajoute la même source.