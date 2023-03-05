توزيع السكن الاجتماعي بالبرواقية

سيتم بعد غد الثلاثاء الإفراج عن قائمة "المقترحين" للاستفادة من حصة 890 وحدة من السكن الاجتماعي ببلدية البرواقية .

وقد اتخذت السلطات المحلية كل الإجراءات والتدابير اللازمة من اجل سير العملية في أحسن الظروف، حيث سيتم استقبال المواطنين الذين لم يتم إدراج أسماءهم ضمن قائمة المقترحين للاستفادة على مستوى القاعة المتعددة الرياضات بحي أول نوفمبر .

يذكر أنّ التأخير في الإفراج عن قائمة المقترحين للاستفادة التي أثارت الكثير من التساؤلات كان بغرض تمحيص الملفات بدقة حرصا على ذهاب السكنات لأصحابها الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.