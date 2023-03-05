فتح التسجيلات لاقتناء سكنات "LPP"

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عن فتح موقعها، للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات LPP بالعاصمة.

ودعت المؤسسة في بيان لها، كافة المواطنين عبر التراب الوطني أو خارج الوطن، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي عمومي بأنه سيتم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر العاصمة.

وأشارت المؤسسة الى أن الأمر يتعلق بموقع 1200 مسكن ترقوي عمومي سيدي عبد اللهQ24 ، حيث يشمل الموقع شقق ذات أربعة غرف وخمسة غرف .

وأشارت إلى أن التسجيل يكون عبر الرابط التالي مباشرة : https://www.enpi-net.dz/ENPI_A/، ويتم غلق الموقع عند نفاذ المخزون .

ووفق بيان المؤسسة، أن التسجيل يكون ابتداء من يوم الاثنين 06 مارس 2023 على الساعة 11:00 صباحا