الإنطلاق في زراعة "دوار الشمس" مارس الجاري

قال الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حميد بن ساعد، اليوم الأحد ، إنه سيجري الانطلاق في تجسيد برنامج زراعة "دوار الشمس" على المستوى الوطني بدءًا من شهر مارس الجاري.

وعلى هامش إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول زراعة ومسار تثمين عباد الشمس بالجزائر العاصمة، أوضح بن ساعد أنه "في إطار دعم زراعة النباتات الزيتية، سيتم، بداية من شهر مارس الجاري، الانطلاق في زراعة نبتة عباد الشمس"، مشيرا إلى أن العملية ستتم الى غاية أفريل المقبل عبر مختلف ربوع الوطن.

وفي هذا الإطار، أوضح المسؤول أن هذه العملية تدخل في إطار تجسيد برنامج زراعة "دوار الشمس"، المسطر من قبل الوزارة، بهدف تقليص فاتورة استيراد هذا المنتوج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لزيت المائدة.

وأضاف المتحدث أنه تم "تهيئة كل الظروف والمدخلات الفلاحية مع تحديد الولايات والمتعاملين والمتدخلين وتجنيد التقنيين لإنجاح هذه العملية التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأفاد بن ساعد، أنّ زراعة دوار الشمس لها "مستقبل واعد في الجزائر، ومن الممكن إنتاجها مرتين في السنة"، مذكرا أنّ التجارب، التي تم إجرائها في بعض الولايات، أثبتت مردود جيد لزراعة هذه النبتة الزيتية بالعديد من الولايات.

وأكد المسؤول أنّ الوزارة "ستدعم كل البرامج والمشاريع المختصة في زراعة النباتات الزيتية بالمرافقة الميدانية ومعالجة كل العوائق، بالإضافة لتسخيرها لكل الظروف والوسائل لإنجاحها".