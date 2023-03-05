المدية: مناشدات لإنقاذ رئيس بلدية البرواقية

لا زالت عملية جمع التبرعات التي شرعت فيها الجمعيات المحلية في اليومين الآخرين ببلدية البرواقية بالمجية لفائدة رئيس البلدية مستمرة بعد مرور يومين على انطلاقتها لتمكين هذا الاخير المتواجد منذ شهر بالمملكة الأردنية باستكمال مراحل العلاج من مرض السرطان الذي أصيب به بعد مرور شهرين على تنصيبه كرئيس للمجلس البلدي.

ورغم ان قرشي الشريف قد خضع خلال الشهر الفارط باحدى العيادات الطبية بالاردن لبرتوكول صحي للعلاج فان الجمعيات المشرفة على جمع تبرعات المواطنين امام مساجد بلديات الدائرة ،بادرت الى نشر توضيحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح الحالة الصحية لرئيس البلدية الذي يحتاج إلى 17 جرعة من العلاج المناعي.

ولحد الان خضع لثلاثة حصص علاجية، الأولى كانت في شهر جانفي الفارط، والحصة الثانية كانت في العاشر من شهر فيفري، والحصة الثالثة خضع لها في الفاتحة مارس الجاري، لتتبقى 14حصة علاجية أخرى في الأشهر المقبلة ستكون رابعتها في 22 مارس الجاري.

وبما أن القيمة المكلفة لحصة للعلاج الواحدة التي تقدر بـ 8000 دينار أردني أي حوالي 210 مليون دينار جزائري ( سعر سوق صرف غير ثابت)، فقد تعذر على رئيس البلدية تحمل مصاريف ما تبقى من حصص علاجية.

وتحركت بعض الجمعيات المحلية الإعلان عن حملة تبرع واستعطاف المواطنين ولها البر والإ حسان من أجل المساهمة في جمع ما أمكن لمساعدة رئيس البلدية على استكمال العلام خاصة وان قيمة التبرعات التي تم جميعها في يومين بلغت 32مليون سنتيم فقط أي تبقى 178 مليون لتمكين رئيس البلدية من الخضوع لحصة للعلاج الرابعة التي لم تعد تفصله عنها سوى 16يوما، ويبقى أي تأخر عن جرعة العلاج المسطر حسب الأطباء عودة المريض إلى نقطة الصفر.



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