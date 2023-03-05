الجزائر تشارك في مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في النسخة 41 من مؤتمر الطاقة " سيرا ويك 2023 " (CERAWeek)، والذي سيعقد في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية .

وجاء في بيان للوزارة ، صدر اليوم الثلاثاء، أن الوزير عرقاب سيرافقه وفد هام مكون من إطارات الوزارة و سوناطراك، و سونلغاز وكذا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط".

وخلال هذه الزيارة، سيعقد وزير الطاقة والمناجم سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه ومسؤولين في شركات الطاقة الدولية الكبرى، كما سيشارك في العديد من الندوات حول الطاقة بصفة عامة، والطاقة في افريقيا والتحول الطاقوي، يضيف نفس المصدر.

واشار البيان ان مؤتمر "سيرا ويك" يعد " أحد أهم الأحداث التي تجمع كل سنة قادة صناعة الطاقة والخبراء والمسؤولين الحكوميين وصانعي القرار، فضلا عن قادة المجمعات التكنولوجية والمالية والصناعية".

وسيتناول المشاركون "أهم المواضيع والتحديات الرئيسية المتعلقة بالطاقة في العقود المقبلة، كما سيقترحون حلولا مناسبة ومبتكرة لضمان تدفق مستدام لإمدادات الطاقة"، وفقا للبيان.