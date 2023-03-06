البطولة العربية: تفاصيل قرعة بطولة كأس الأندية

تسحب مساء اليوم الإثنين، في مدينة الرياض السعودية قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية في طبعتها الجديدة.

و أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن قائمة أسماء الأندية المشاركة في البطولة في مرحلتي الدور الأول والثاني القادمين، وجاءت تفاصيل قرعة المنافسة وفق الصفحة الرسمية للبطولة العربية على الشكل الآتي:

(أندية الدور الأول)

ضمت قائمة أندية الدور الأول كلاً من الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساوة والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر والوحدة الإماراتي والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

(مرحلة النهائيات)

يتأهل من الدور الأول 6 أندية ، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي الزمالك المصري وشباب بلوزداد والهلال السعودي والسد القطري والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

وأشارت اللجنة ذاتها، إلى أنها تتطلع لنسخة متميزة في البطولة خاصة وأنه تم اختيار الأندية وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدول عن شهر ديسمبر 2022، مؤكدةً أنه سيتم عقد ورش عمل لوضع جدولة المباريات اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.