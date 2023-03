Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rezig, a ordonné à ses services de poursuivre la sensibilisation et le contrôle des produits à forte consommation.

Rezig a ordonné lors d'une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère et les directeurs du commerce régionaux la distribution progressive des stocks de fruits et légumes et l’introduction sur marché national de quotas supplémentaires d’huile de table et de céréales pour le mois sacré.