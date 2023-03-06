الاتحاد الألماني يفتح تحقيق ضد بن سبعيني

كشف تقرير ألماني، أن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا منشغلادباخ محل غضب من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم وذلك على خلفية مزاعم بإهانته لحكم اللقاء الذي أدار مباراة فريقه الأخيرة ضد فريبورغ.

و وفق"سكاي سبور " فإن اتحاد الكرة المحلي أوضح أنه سيفتح تحقيق في الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن بن سبعيني تفوه بعبارة غير لائقة تجاه الحكم عقب تلقيه بطاقة صفراء.

وبعد صافرة الحكم ركل لاعب " الخضر" ، الكرة بعيدا بعد البطاقة الصفراء ،و صفق بازدراء ، ماكلفه إنذار ثاني وطُرد بعدها وهو ما أعتبر إهانة للحكم.

وانتقد دانييل فارك مدرب غلادباخ الحكم واللاعب معلقا: " يجب أن تكون عواطفه تحت السيطرة، يجب ألا يحدث ذلك له".

وأردف: " إذا كان على اللاعب السيطرة على عواطفه ، فيجب على الحكم التحكم في عواطفه أيضًا، لا يمكنه إعطاء بطاقة صفراء للكرة التي تم تسديدها بعيدًا".