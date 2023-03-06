"لوبيات كبيرة تهدد سوق الأدوية"

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، أن سوق الأدوية في الجزائر متدهور.

وكشف عون خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للصيدلة من تنظيم نقابة الصيادلة الخواص، أن هناك لوبيات كبيرة في قطاع الصناعة الصيدلانية لا يرحمون القطاع.

وأكد الوزير عون، أننا "نقوم بمجهودات كبيرة والجميع يعرف أن القطاع ليس بالسهل خاصة في ظل وجود بعض اللوبيات التي لا ترحم القطاع".

وأشار عون إلى أن "بفضل إرادة الجميع وبفضل توجيهات الرئيس تبون سنقوم بمسؤولياتنا ونتمنى أن نتحكم في هذا القطاع ووجود الأدوية في ربوع الوطن في أقرب وقت ممكن".