هذه هي امتيازات انتساب أفراد الجالية إلى النظام الوطني للتقاعد

دخلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالانتساب الإرادي لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج في النظام الوطني للتقاعد، اليوم الإثنين حيز الخدمة.

وفي هذا الإطار أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الانتساب الوطني للتقاعد يمنح امتيازات لفائدة أفراد الجالية الجزائرية من إستفادات للأداءات العينية والتأمين عن المرض و الأمومة التي توفرها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، كما يستفيدون من أداءات التقاعد.

و أشار عبدلي إلى شروط الانتساب للنظام الوطني للتقاعد و المتمثلة في التسجيل بصفة منتظمة على مستوى القنصلية الجزائرية وأن يكون للمسجل نشاط مأجور على أن يتم دراسة الطلب في مدة أقصاها 15 يوما.

للإشارة كانت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي قد أعلنت في بيان سابق عن فتح البوابة الإلكترونية : https://teledeclaration.cnas.dz لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الراغبين في الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد و ذلك ابتداء من 06 مارس 2023 .

وذكرت أن هذا الإجراء يعد تكريسا لالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رقم 51 والذي ينص على حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.