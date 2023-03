Des laboratoires de contrôle de la qualité pour les véhicules importés

Le directeur général de l’organisme algérien d’accréditation (ALGERAC), Noureddine Boudissa, a appelé les autorités de tutelle à fournir des laboratoires de contrôle de la qualité certifiés et à assurer la sécurité et la qualité des voitures importées de l’étranger ou fabriquées en Algérie.

Il a ajouté à la radio algérienne que ces laboratoires étaient nécessaires, d’autant plus que le pays importait de grandes quantités de pièces automobiles, d’une valeur d’environ 1 milliard 200 millions de dollars.

Boudisa a salué le décret exécutif n° 23-74 du 20 février 2023 fixant les conditions d’importation des voitures de moins de 03 ans, notamment après l’incapacité enregistrée de répondre aux demandes des citoyens d’acquisition de voitures.

Il a également souligné que l’accréditation internationale d’ALGERAC par les instances internationales le 23 février 2023 était un gain économique et souverain pour protéger et promouvoir les produits algériens et assurer leur présence sur les marchés étrangers.

Le Directeur général de l’organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) a indiqué la volonté de l’Algérie d’accompagner l’État dans la consécration de la qualité et d’investir dans ce domaine, compte tenu du désir de nombreux pays d’investir de la même manière que l’Allemagne, la Turquie... pour améliorer le produit national et contribuer au développement économique.