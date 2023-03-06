نائب رئيس البرلمان يستقبل علماء الجزائر في الخارج

استقبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد الله عماري طاقات جزائرية متميزة في المهجر تحظى بتقدير كبير من قادة الدول الكبرى،وهما الدكتور غزلي محمد صاحب ما يقارب 1000 مشروع في الطاقات المتجددة بألمانيا،ومستشار البرلمان الألماني في المجال،والدكتورة ملياني أمينة بالولايات المتحدة الأمريكية،وكلهما أمل أن تتاح لهما الفرصة في رد الجميل للجزائر والمساهمة في نقل خبراتهما للجزائريين .

وقد تطرق الحاضرون إلى عديد النقاط في إطار تكوين الطاقم البشري للمجلس بمختلف شرائحه والمساهمة في أيام دراسية،ونقل خبرات،وتجارب للمهنيين الجزائريين في مجال الطاقة،وتطوير الأداء المؤسسي.