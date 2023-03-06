المدية: انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية

تتواصل اليوم فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية عبر كافة بلديات ودوائر المدية تحت شعار : " الوقاية من أجل صحة أفضل ، فلنعمل الآن ".

التظاهرة التي ستمتد من 05 الى 11 مارس 2023، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوعي حول أهمية الوقاية في ترقية الصحة ، اذ تم بالمناسبة تنظيم العديد من التظاهرات والنشاطات المتعلقة بسبل التوعية والتحسيس و تبني السلوكات الصحيحة للوقاية من الأمراض من خلال القوافل التي جابت معظم شوارع وإحياء المدن والهياكل الصحية عبر بلديات التابعة للمؤسّسة وهذا بالتنسيق بين قطاع الصحة و مختلف الهيئات .

وقد اختار المشرفون على الفعاليات عدة مواضيع للتحسيس والتوعية على غرار الوقاية و مكافحة عوامل الخطر المسببة للأمراض ،تشجيع التغذية السليمة ، النظافة و الصحة ،الوقاية و مكافحة الإدمان،استهلاك الأدوية.،التلقيح و حماية الأم و الطفل والكوارث المنزلية والوقاية و مكافحة الآفات الإجتماعية