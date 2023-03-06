"عقد منتديات المجتمع المدني دليل على حرية الجمعيات"

قال نورالدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن انعقاد منتديات المجتمع المدني على مستوى الوطن هو دليل على وجود حرية الجمعيات في ممارسة حقها في النشاط وعقد اللقاءات بدون أي اشكال، واعتبر ذات المتحدث ذلك بمثابة تعزيز للديمقراطية التشاركية ،

و أكد نور الدين بن براهم،اليوم الاثنين، في كلمته أثناء إشرافه على افتتاح أشغال منتدى المجتمع المدني بدار الثقافة بمدينة الشلف "أن تنظيم منتديات المجتمع المدني بعدد من ولايات الوطن هو مؤشر واضح على حرية الجمعيات و تعزيز للديمقراطية التشاركية والحكامة القائمة على عقد لقاءات ما بين فواعل المجتمع المدني و السلطات المحلية" .

و أوضح بن براهم أن" الهدف المرجو من تنظيم مثل هذه المنتديات الجمعوية هو تعزيز المكتسبات الديمقراطية و تفعيل آليات الحوار و تمكين المواطن من رفع انشغالاته للسلطات المحلية من أجل إيجاد الحلول لها " ، وأكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن للمجتمع المدني دور فعال لكونه شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المحلية و ترشيد التسيير للشؤون العامة في إطار ترقية الخدمة العمومية .

و كشف ذات المتحدث أن منتديات المجتمع المدني التي تم برمجتها على المستوى الوطني ستركز خلال سنة 2023 على محاور تتعلق بالحوار، المواطنة و التنمية المحلية، كما ينتظر من هذه المنتديات الخروج بتوصيات مع تقديم حلول لاهم العوائق و القضايا العالقة حسب الأولوية واحتياجات كل منطقة مع مراعاة خصوصياتها المحلية.

و شهدت القاعة الكبرى لدار الثقافة التي احتضنت منتدى المجتمع المدني لولاية الشلف حضور كبير للجمعيات المحلية والمنظمات حيث اغتنم القائمون على هذه الجمعيات الفرصة لطرح إنشغالات الساكنة و قدموا إقتراحات لحل بعض المشاكل التي تؤرق مواطني المناطق التي يمثلونها .