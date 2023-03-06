"الجزائر تظل رقما مهما في المعادلة الإفريقية"

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني ، الفريق أول شنقريحة استهل زيارته من القطاع العملياتي جنوب - شرق جانت.

وفي كلمة توجيهية للفريق أول شنقريحة ذكر فيها بتضحيات وبطولات شهداء الجزائر الذين منحوا لمعاني التضحية مدلولها الحقيقي، ومن جعلوا من أجسادهم الطاهرة جسرا عبرت به الجزائر إلى بر الاستقلال والحرية والسيادة الكاملة.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بالمساعي الحميدة للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز دور الجزائر الإقليمي والقاري من خلال سعيها الدائم لأن تكون عامل استقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار.

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية لاسيما عبر مرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال الفريق أول “كما سعت الجزائر على الدوام إلى مساعدة البلدان الإفريقية، للمحافظة على استقرارها وأمنها، ومرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية، من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها المحلية، هذا فضلا عن تقديم المساعدات في مختلف المجالات، العسكرية والاقتصادية والإنسانية."

وأضاف الفريق أول "وفي هذا الصدد بالذات، يندرج القرار الحكيم الذي اتخذه السيد الرئيس، المعلن عنه خلال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقد قبل أيام قليلة بأديس أبابا، والقاضي بضخ مليار دولار من أجل تفعيل آليات التضامن الإفريقي، والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالقارة الإفريقية، لأنه لا يمكن للأمن والسلم أن يتحققا في إفريقيا دون تنمية فعالة.

وعليه، فالجزائر ورغم المحاولات البائسة للتشويش على دورها ومكانتها القارية، تظل رقما مهما في المعادلة الإفريقية وفاعلا أساسيا في هذا المجال الحيوي”.

في ختام اللقاء حرص الفريق أول على الاستماع لانشغالات واهتمامات مستخدمي الناحية العسكرية الرابعة، الذين عبروا عن عزمهم مواصلة بذل مزيد من الجهود في سبيل أداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل، لاسيما في مجال تأمين الحدود وحماية التراب الوطني من كل الآفات والتهديدات المحتملة.

وعلى إثر ذلك، أشرف الفريق أول على مراسم تدشين مرافق جديدة لفائدة مستخدمي حامية جانت وعائلاتهم، على غرار روضة الأطفال والمركز الطبي-الاجتماعي، والتي ستسهم دون شك في توفير ظروف عمل أفضل للمستخدمين على مستوى المنطقة.