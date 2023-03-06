الجلفة: سكان منطقة اوسيسيرا ببنهار يحتجون

تجمع صبيحة اليوم الاثنين سكان منطقة اوسيسيرة ببنهار في الجلفة أمام الفرع الإداري احتجاجا على تماطل السلطات في ربط سكناتهم بغاز المدينة، مؤكدين على عدم تحملهم الانتظار أكثر، إذ يشتكون من الظروف المعيشية المزرية التي يتواجدون فيها، بسبب جملة النقائص التي تحاصرهم، منذ اتخاذهم هذه السكنات ملجأ لهم، وأوضاع صعبة يتخبطون فيها بسبب افتقارهم لشبكة الكهرباء، التي هم بأمس الحاجة إليها.

وحسب ما صرح به المحتجون، فإن العائلات استغلت سكناتها بمنطقة اسيسيرة بالجهة الشمالية ، دون ربطها بالتيار الكهربائي، في حين عاشوا على مر السنين، على أمل برمجة الحي ضمن العمليات المسطرة بالبلدية، لكن مرت سنوات ، ولا تزال أزيد من 300 عائلة بهذا الحي تعيش في الظلام، منها من تمكنت من توفير أجهزة وطرق تقليدية لتزويد سكناتها بالتيار، وأخرى لجأت إلى الربط العشوائي، متأسفا عن وضعهم المزري الذي مازال قائما في العام الجاري 2023، كأنه حياة بدائية.

فيما يأمل السكان أن تجد استغاثتهم أذانا صاغية، وتنتهي معاناتهم، حيث تم عقد لقاء لمناقشة المشكلة المطروحة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس دائرة البيرين اللذان تنقلا للمنطقة

وحسب تصريح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بنهار سالمي عبد الكريم للخبر الذي اكد ان مصالحه ستقوم الأحد القادم بإعداد دراسة تقنية حول تجسيد مشروع وهذ لاختيار أرضية من اجل انجاز ثلاث محولات كهربائية للربط سكان المنطقة بالكهرباء في اقرب وقت.