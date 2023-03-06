تيارت: توقيف شخصين يحوزان خرائط التنقيب عن الكنوز

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة قصر الشلالة، شخصين يحترفان النصب بحوزتهما مواد حساسة وخرائط ومخطوطات التنقيب عن الكنوز.

وذكر بيان مصالح الأمن أن العملية جاءت باستغلال معلومات مفادها قيام شخصين بالنصب والاحتيال، تم تحديد هويتهما والتحري بشأن نشاطهما، قبل توقيفهما وتفتيش مسكنيهما بإذن من السلطات القضائية، أين تم ضبط وثائق إدارية يشتبه في صحتها وقارورة مملوءة بمادة الزئبق ومخطوطات وخرائط للتنقيب عن الكنوز.

وقدما الموقوفان البالغان 33 و36 سنة أمام النيابة العامة بمحكمة قصر الشلالة، وصدر أمر إيداع في حق أحدهما، عن تهمة النصب والاحتيال وحيازة مواد حساسة، ووضع الآخر تحت إجراءات الرقابة القضائية.