تحقيقات قضائية في قضية وخز التلاميذ بالإبر

دعت نيابة محكمة بوفاريك، اليوم الإثنين، الأولياء الى الحيطة والحذر والتبليغ عن أي اشتباه، في تصرفات أشخاص غرباء مع أبنائهم التلاميذ، والتعجيل بتيبلغ المصالح الأمنية المختصة، فور وقوع أو تسجيل أي فعل مشتبه فيه، خاصة بعد تسجيل حالتي إعتداء بما أصبح يشاع بـ"الوخز بالإبر، ضد طفلتين متمدرستين بالطور الابتدائي.

بيان التحذير الذي تحوز "الخبر" نسخة منه، أوضح في تفاصيله، أن مصالح الأمن في الشبلي سجلت مؤخرا تلقيها شكوى، حول تعرض تلميذة في الثانية ابتدائي، إلى وخز بـ"إبرة" في كف يدها اليسرى، كانت الفاعلة المجهولة حسب الأوصاف، متجلببة وتضع نقابا على وجهها، للتمويه والتخفي، أما الحالة الثانية، فخصت رفع والد تلميذة في الثامنة من العمر شكوى، حول تعرض ابنته، إلى وخز بإبرة في يدها وكتفها، مطلع الشهر الجاري ثم اختفت، من قبل الفاعلة الأولى نفسها، حسب ذكر الأوصاف، وأنه فور تلقي المصالح المسؤولة، باشرت تحرياتها للكشف عن هوية الفاعل والقبض عليه، وكشف "أسباب ودوافع الجريمة"، والتي أصبح هاجسا اجتماعيا، خلفت انتشار "رعب" بين الأولياء، في عدد من ولايات الوطن.