تيبازة :الإطاحة بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكة بأمن ولاية تيبازة من وضع حد لشبكة إجرامية دولية تمتهن الاتجار الدولي للمخدرات، وحجزت 4 كلغ من القنب الهندي.

أفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة في بيان لها اليوم، أن العملية جاءت على إثر ورود معلومات مؤكدة إلى الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع ونقل المخدرات باستعمال دراجة نارية، وعليه تم تنشيط عنصري الاستعلام والتحري، وتسطير خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد هوية الشخص وإيقافه في حالة تلبس بحوزته كمية من المخدرات.

واستمرارا للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم توقيف باقي عناصر الشبكة واستصدار أذونات بالتفتيش حيث أسفرت العملية عن ضبط وحجز 38 صفيحة من المخدرات (قنب هندي) يقدر وزنها الإجمالي بـ4 كلغ، خزانة فولاذية تحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ377 مليون سنتيم ومركبة نفعية ودراجة نارية تستعملان في نقل وترويج المخدرات وكذا هواتف نقالة.

بعد استفاء إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية جناية حيازة، نقل وتخزين، السمسرة واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة منظمة عابرة للحدود مع تبييض الأموال.