المدية: 14 عائلة تعايش مخاطر تشققات بعين القصير

اضطرت 14 عائلة ببلدية عين القصير جنوب شرقي المدية في ظل أزمة السكن إلى الإقامة في حجرات متوسطة تعرضت جدرانها للتشققات والتي اضطرت السلطات الولائية منذ عشر سنوات بعد معاينتها من طرف مصالح مراقبة البنايات، التي أكدت خطورة بقاء التلاميذ داخل المتوسطة فسارعت السلطات إلى غلقها وترحيل التلاميذ إلى مجمع مدرسي وقتها بسبب عدم صلاحيتها والمخاطر التي تشكلها على المتمدرسين.

وفي الوقت الذي استفادت البلدية في السنوات الأخيرة، من متوسطة جديدة والتحاق التلاميذ بها، تحولت حجرات المتوسطة التي تم غلقها بسبب المخاطر التي تشكلها إلى مكان يأوي عدة عائلات، وبعد الشكاوي التي وصلت والي الولاية السابق قيام هذا الأخير بإيفاد لجنة معاينة للمكان التي أكدت عدم صلاحية المتوسطة بسبب التشققات، إلا أن قرار ترحيل هذه العائلات ظل يراوح مكانه حسب أحد المهتمين بالملف.

وقد دق هذه الأيام الاتحاد العام للمجتمع المدني للدائرة ناقوس الخطر، لتحسيس السلطات الولائية بالخطر المحدق بهذه العائلات، وتطالب والي الولاية بفتح تحقيق خاصة وأن قرار إسكان هذه العائلات كان بقرار من رئيس البلدية السابق قصد استمالة هذه العائلات للتصويت عليه في الانتخابات المحلية آنذاك.