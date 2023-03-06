البيض: توقيف شخصين وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ بأمن ولاية البيـض، من حجز 18 كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي من عائدات الترويج مع تــوقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 29 و31 سنة.

تعـود حيثيات القضية، إثــر تحصل عناصر أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ على معلومات مؤكدة، مفـادهـا وجود شخصين يقومان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالاستعانة بمركبة سياحية، ليتم استغلال المعلومة وتكثيف عمليات البحث والتحري، التي أسفرت عن توقيف المركبة وبعد إخضاعها لعملية التفتيش والمراقبة، تـم ضبط 18 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيـــق في القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضد كل واحد منهما حكم بأربع سنوات حبس نافذة مع الإيداع في المؤسسة العقابية وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج.