فرق طبية متخصصة تتجند في فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية

انطلقت اليوم في العاصمة وعلى غرار كل ولايات الوطن، فعاليات الأسبوع الوطني للوقاية من خطر الأمراض ومكافحة عوامل الإصابة بها، تحت شعار: " الوقاية من أجل صحة أفضل ، فلنعمل الآن ". بحيث عمدت مختلف المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية إلى تنظيم أبواب مفتوحة، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وذلك بهدف ترسيخ الثقافة الصحية في المجتمع وفي الوسط الصحي.

واختارت الوصاية عددا من المواضيع الجديرة بالتحسيس والتوعية خلال هذه التظاهرة التي تستمر بداية من الأحد 05 مارس وإلى غاية 11 مارس الجاري، على غرار الوقاية ومكافحة عوامل الخطر المسببة للأمراض، تشجيع التغذية السليمة، النظافة والصحة، الوقاية ومكافحة الإدمان، استهلاك الأدوية، التلقيح وحماية الأم والطفل والكوارث المنزلية والوقاية ومكافحة الآفات الإجتماعية.

ومن جهتها، عمدت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش، إلى فتح أبوابها أمام المواطنين أمس الأحد، وذلك بتجنيد فرق طبية متخصصة تكفلت بتقديم كل المعلومات الضرورية التي من شأنها أن تساهم في نشر ثقافة صحية سليمة في المجتمع الجزائري، وبالتالي بناء سلوكات صحيحة للوقاية من الأمراض، من خلال تصحيح المعلومات المغلوطة والقضاء على الإشاعات المرتبطة بالعديد من الأمراض الشائعة التي قد تصيب أفراد المجتمع.

وفي هذاالصدد، قالت المكلفة بالإعلام والاتصال باامؤسسة، السيدة وفاء بن لعبيدي في تصريح للخبر: " إن المؤسسة جندت فرقها الطبية في مختلف التخصصات، مع التركيز على التغذية والنظام المعيشي غير الملائم والذي يسبب للجزائريين مشاكل صحية عديدة، ستجدون هنا العديد من الأطباء والأخصائيين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع زوار المؤسسة بهدف تزويدهم بكل المعلومات والشروحات الضرورية التي يحتاجونها لتقويم نظامهم المعيشي والغذائي ووضعهم في المسار الصحيح الذي سيضمن لهم حفظ صحتهم" تقول المتحدثة، مؤكدة أن التظاهرة ستستمر على مدار ثلاثة أيام كاملة بداية من يوم أمس الإثنين وإلى غاية يوم غد الأربعاء، "وهذا بمشاركة كل الفاعلين في الميدان بداية من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، الحماية المدنية، أطباء وأخصائيين تشرفنا بحضورهم معنا في المؤسسة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والكشافة الإسلامية التي تشارك بقوة في هذه التظاهرة" تضيف.

ومن جهته، أكد المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم أول خالد بن خلف الله للخبر أن مشاركة الجهاز في هذه التظاهرة يأتي لتحسيس المواطن وتوعيته حول مختلف الأخطار، " سواء ما تعلق بحوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون التي أودت بحياة 98 شخص منذ مطلع السنة الجديدة منهم 6 أشخاص على مستوى بدلية الكاليتوس بالعاصمة، أو حول حوادث المرور التي تحصد الكثير من الأرواح يوميا لعل آخرها الفاجعة التي تم تسجيلها بولاية البويرة، وعليه نعمل على توعية مواطنينا بضرورة التحلي بروح المسؤولية ضمانا لحفظ صحتهم وصحة عائلاتهم"، يقول.

وبدوره قال الدكتور بن أشنهو المشارك في التظاهرة، إن الحد من انتشار الأمراض الشائعة على غرار ارتفاع ضغط الدم والسكري، لا يأتي إلا بالكشف المبكر و"العمل في الميدان من طرف المهنيين والأطقم الطبية لتعزيز هذه الثقافة الصحية السليمة".

التظاهرة على مستوى مستشفى سليم زميرلي، شهدت إقبالا ملفتا للمواطنين، وفي حديثهم مع الخبر عبر العديد من المواطنين عن استحسانهم الكبير للمبادرة التي ساهمت في تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة لديهم والتي طالما كانت سائدة في مجتمعنا في ظل انتشار المعلومات المغلوطة، ونقص التواصل.